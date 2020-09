Lyon : des distributions gratuites de paniers pour les étudiants en situation de précarité

L'association étudiante Gaelis organise des distributions gratuites de paniers de première nécessité pour les étudiants en situation de précarité à Lyon, Villeurbanne, Bron et dans la région.

Les étudiants sont particulièrement touchés par la crise du covid-19.

Ces distributions auront lieu les vendredi 18 et samedi 19 septembre.

Il faut s'inscrire au préalable ici.