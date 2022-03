Lyon : lancement des travaux du nouveau centre administratif d'état

Le futur bâtiment présentera les caractéristiques environnementales "les plus élevées", notamment avec "l’usage de matériaux écologiques et à haute-performance énergétique". L’exposition et l’ensoleillement sont également pris en compte pour limiter la consommation énergétique. Le nouveau bâtiment sera certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), "bâtiment à énergie positive et bas carbone". Un jardin, des terrasses végétalisées et une place publique arborée participeront à la végétalisation de la ville et du quartier.