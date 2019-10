Lyon : la voleuse ciblait les hommes sur des sites de rencontre

Une Villeurbannaise de 28 ans est soupçonnée d'avoir agressé et volé plusieurs hommes sur l'agglomération de Lyon. Elle ciblait ses victimes via des sites de rencontre.

Une Villeurbannaise de 28 ans a été interpellée par les policiers ce lundi 7 octobre. Elle est soupçonnée d'avoir volé et agressé au moins trois hommes de 58, 70 et 76 ans sur l'agglomération de Lyon. Le mode opératoire était toujours le même. Elle faisait leur connaissance via des sites de rencontre puis leur donnait rendez-vous.

Une fois en face d'eux, elle leur réclamait de l'argent, prétextant devoir payer la garde de son jeune enfant le temps de ce même rendez-vous. Selon les policiers "devant leur refus, la Villeurbannaise devenait violente, leur arrachant une sacoche, un collier et un portefeuille, tout en portant des coups".

La victime de 58 ans a reçu 5 jours d'ITT, celle de 70 ans, 3 jours, enfin celle de 76 ans, 4 jours. Par ailleurs, plusieurs retraits frauduleux ou tentatives ont été effectués ensuite avec les cartes bancaires volées. La jeune femme a reconnu partiellement les faits, admettant les vols et les escroqueries, mais minimisant les violences. Elle sera convoquée devant la justice fin 2020.