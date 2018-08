Lyon : la vigilance pollution à l’ozone réactivée

Après avoir été dans le rouge la semaine dernière, le bassin lyonnais est de nouveau en vigilance pollution à l’ozone.

Lyon suffoque. Depuis le retour de la canicule dimanche, la qualité de l'air s'est détériorée dans la région lyonnaise. Les niveaux de pollution mesurés ont été qualifiés de “très élevés” par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire régional de la qualité de l'air. Les zones concernées sont le bassin grenoblois et le bassin lyonnais Nord-Isère. Aujourd'hui, le seuil de concentration d'ozone a été dépassé avec la persistance de l'ensoleillement et de la chaleur et la région lyonnaise a été placée en vigilance jaune. C'est le 12e épisode de vigilance pollution à Lyon depuis le début de l'année.

Une amélioration prévue ce mercredi

Atmo prévoit une baisse des concentrations d'ozone dans l'air pour cette journée de mercredi. La légère baisse des températures et l'arrivée de masses d'air venant du nord devraient permettre une amélioration de la qualité de l'air.