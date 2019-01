Lyon : la vente de Roundup Pro 360 bloquée par le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Lyon vient d'annuler l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, commercialisé par Monsanto.

Saisi par le Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique, le tribunal administratif de Lyon vient d'annuler l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 prise le 6 mars 2017 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Dans un jugement du 15 janvier, le tribunal administratif a pris cette décision en "application du principe de précaution défini par l'article 5 de la Charte de l'environnement".

Même si l'Union européenne autorise les glyphosates, le tribunal "a estimé que les études scientifiques et les expériences animales montraient que le Roundup Pro 360, préparation dont la toxicité est plus importante que celle du glyphosate, est un produit potentiellement cancérigène pour l’homme, suspecté d’être toxique pour la reproduction humaine et pour les organismes aquatiques". Ainsi, le tribunal administratif déduit que : "l'utilisation du Roundup Pro 360 porte une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine".

L'intégralité du jugement est disponible ici.