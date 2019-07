Lyon : la vente de pétards et feux d'artifice interdite du 13 au 15 juillet

Il sera interdit de vendre, détenir et utiliser des pétards et feux d'artifice du 13 juillet à 12h au 15 à 4h.

La police nationale a déclaré vendredi que la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique seront interdits partout dans le Rhône du 13 juillet à 12h au 15 juillet 2019 à 04h. Cet arrêté s'appliquera a toutes les communes du département. “Laissez faire les pros”, a indique la police nationale.

Ces derniers font référence aux nombreux feux d'artifice qui seront organisés dans l’agglomération ce week-end, du 13 et 14 juillet. Découvrez les programmes des feux d'artifice dans la métropole de Lyon ci-dessous.