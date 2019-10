Lyon : la trémie de Perrache fermée ce vendredi, des bouchons à prévoir

La trémie numéro 1 va être fermée pendant une durée indéterminée.

À la suite de la découverte d’éléments de flocage du plafond de la trémie numéro 1 sur la chaussée, les services de la métropole de Lyon ont pris la décision de fermer cette trémie à la circulation à partir de 14h ce vendredi. Difficile de connaître pour le moment quand la trémie rouvrira.

“Afin de permettre une réouverture de la trémie dans les meilleurs délais, une entreprise habilitée interviendra en début de semaine pour assurer à la fois des travaux de maintenance et de nettoyage de la trémie et d’en assurer la réouverture au plus tôt”, explique seulement la métropole. Une déviation va être mise en place par la place Carnot pour permettre de contourner le secteur afin de se rendre côté Saône.

En septembre, les trémies numéro 2 et 3 avaient été fermées après un accident et à cause du comportement dangereux des automobilistes.