Lyon : la Traboule, le local des identitaires scellé par les antifascistes

Le local des identitaires à Lyon a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi pour les militants antifascistes qui l'ont tagué et fermé à l'aide de mousse expansive.

Montée du change, le local de la Traboule, le bastion des identitaires à Lyon a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. La porte a été repeinte et scellée avec de la mousse expansive. Des tags ont été inscrits sur les locaux comme “Facist go home”, “don't panik nazis”. Cette action a été revendiquée sur Facebook par les antifascistes se réclamant de la cellule Dali pour Defense Antifasciste Lyon Intramuros. “Bien que cachés dans une ruelle du quartier Saint Jean à Lyon, leur idéologie fasciste pollue notre quotidien. Ils font des actions coup-de-poing qui ravissent les médias, mais leur laissent du sang sur les mains. Leurs actions Defend Europe sont criminelles. Ils chassent les exilés qui souhaitent traverser la mer méditerranée ou les Alpes en étant subventionnés par des bienfaiteurs racistes”, ont écrit les antifascistes dans un texte accompagné de photo d’eux, habillés comme dans la série La Casa De Papel. Ces derniers estiment “qu'il est d’autant plus facile de déverser autant de haine quand on a Collomb comme parrain dans la vie, dans la ville et dans la pensée”. Le Groupe Dali assure “qu'il posera [ses] pinceaux sur les autres structures fascistes implantées à Lyon (…) Commencez à paniquer bande de nazis.”