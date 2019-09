Lyon : la statue de Louis XIV va disparaître de Bellecour temporairement

Petite révolution à Lyon, la statue équestre de Louis XIV place Bellecour pourrait bien disparaître temporairement pour être restaurée en atelier.

A l’occasion de la présentation de la signature de la convention patrimoine État - Ville, une petite révolution a été annoncée par Jean-Dominique Durand, adjoint en charge du patrimoine à la ville de Lyon. Cette convention doit permettre la restauration de nombreux lieux et monuments historiques.

La statue équestre de Louis XIV devrait disparaître temporairement de la place Bellecour pour être restaurée en atelier, tout comme l’a été celle de la place des Terreaux. "L’urgence sera de sauver et restaurer la statue", précise Jean-Dominique Durand. En effet, les récentes analyses de la statue ont montré une certaine urgence à la préserver.

Aucune date pour cette opération n’a été donnée pour l’instant, mais elle laissera la place orpheline pendant un temps. "Je pense que cela se fera assez rapidement", précise l'élu. État, Métropole de Lyon et ville de Lyon doivent se mettre encore d’accord sur les modalités de l'opération.

Rhône et Saône déplacés aux Beaux-arts

Par ailleurs, les deux statues "Le Rhône et la Saône" des Frères Coustou présentes aux pieds de la statue de Louis XIV vont être restaurées en raison de leur état de fragilité et de dégradation. La vie sur la place, les manifestations et leur présence à l’extérieur ont contribué à les détériorer. Par la suite, elles ne seront pas replacées au même endroit mais installées au musée des Beaux-arts de Lyon où le public pourra alors les redécouvrir de manière libre au rez-de-chaussée. Le montant prévisionnel de cette seule opération est estimée à 72 000 euros.