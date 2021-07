Lyon : la start-up V pour Verdict a été placée en liquidation judiciaire

Entreprise lyonnaise, V pour Verdict avait pour objectif de faciliter le lancement d’actions collectives grâce à sa plateforme. La start-up a été placée en liquidation judiciaire la semaine passée par le tribunal de commerce.

Lancée en juillet 2018, la plateforme V pour Verdict avait pour objectif de faciliter le lancement d’actions collectives autour de nombreuses causes. On peut notamment citer les compteurs Linky, Amazon, Nike, assureurs, Winamax ou encore Lyon en colère.

La start-up lyonnaise permettait de mutualiser les coûts pour les requérants. Pour les avocats, elle rendait la gestion de ces lourds dossiers un peu plus légère en coordonnant la communication et les actes de procédure. Depuis sa création, l'entreprise a ainsi porté 35 dossiers, dont 8 ont été réglés à l’amiable, et 10 sont encore en cours de procédure.

Deux potentiels repreneurs

Mais comme l'indique Tribune de Lyon, la société V pour Verdict a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière par le tribunal de commerce. Désormais, les deux fondateurs, Elisabeth Gelot et Bruno Aguiar-Valadao, cherchent un cabinet d’avocats capable de reprendre la marque, le logo et le site. Deux potentiels acquéreurs se sont fait connaître. Les dossiers en cours se poursuivent.