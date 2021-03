Lyon : la SPA propose une aide financière pour stériliser et identifier les chats domestiques

La SPA de Lyon lance un plan d’aide "Protection chats domestiques" pour permettre aux foyers les plus modestes de faire stériliser et identifier leur animal de compagnie.

La SPA de Lyon propose de prendre en charge la moitié des dépenses de stérilisation et d’identification des chats domestiques des particuliers les plus modestes de la Métropole de Lyon. L’opération, annoncée le 25 mars, doit durer six mois. Elle pourra être prolongée si le besoin s'en fait sentir et que l'association en a les moyens.

La #SPAdeLyon lance une grande opération d'aide financière pour la stérilisation et l'identification des chats domestiques des résidents de la métropole de #Lyon (aide soumise à un plafond de ressources).

Cette aide est une réponse à plusieurs défis que pose l'absence de stérilisation et d'identification.

Dans le premier cas, la stérilisation, l’objectif est d’éviter que la population de chats errants, dont la population ne cesse de s'accroitre, devienne ingérable. C’est aussi l’occasion de soulager les refuges en limitant le nombre de chatons à placer.

L’identification, elle, est censée être obligatoire en France. C’est le lien officiel entre l’animal et son propriétaire, pourtant la SPA rapporte que "96 % des chats entrant en fourrière au refuge de Brignais ne sont pas identifiés : autant d’animaux qui ne retrouvent pas leur foyer et qui viendront grossir les effectifs des chats laissés pour compte".

Pour se renseigner sur les modalités à remplir pour bénéficier de l’aide il faut contacter le service dédié à cette adresse : protectionchatdom@spa-lyon.org