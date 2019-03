Lyon : la rue Sainte-Catherine fermée à la circulation la nuit

La marie et la métropole de Lyon ont autorisé les commerçants de la rue Sainte-Catherine à empêcher les voitures d’y circuler les jeudi, vendredi et samedi soir, pour la sécurité des fêtards et des piétons.

Désormais, la rue Sainte-Catherine du 1er arrondissement de Lyon sera fermée à la circulation dès la nuit tombée. Dans cette rue remplie de bars et autres cafés, les soirées sont agitées et les clients déambulent sur la chaussée. Une situation problématique lorsque les voitures et scooters y passent également par dizaines, mettant en danger la sécurité des individus. Ainsi, avec l’accord de la mairie de la ville, les commerçants installent désormais grosses mâchoires en acier à l’entrée de la rue, afin d’empêcher tout véhicule d’y accéder entre 23h et 4h du matin, du jeudi au samedi. Cette expérimentation devrait durer au moins trois mois, jusqu’au 21 juin, et s'est faite à la demande de l'association des commerçants de la rue. Dans une interview accordée au Progrès, le président de l'association a expliqué "travailler en lien avec toutes les administrations pour faire avancer les choses", il espère notamment "obtenir davantage, comme la piétonisation complète de la rue avec de petits poteaux".