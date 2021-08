Lyon : la qualité de l'air se dégrade légèrement sur les prochains jours

Cette semaine, la qualité de l'air était moyenne au-dessus de Lyon. Sur les prochains jours, la situation va légèrement se dégrader à cause de la hausse des concentrations d'ozone.

Lors des journées précédentes, la qualité de l'air dans le ciel lyonnais était moyenne. A compter de ce vendredi et pour le reste du week-end, la situation va légèrement se dégrader.

En cause, les conditions plus favorables à une hausse des concentrations d'ozone explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Samedi, avec le passage en flux de sud, l'augmentation des températures et un ensoleillement fort, la qualité de l'air devrait être majoritairement dégradée sur le territoire, voire même mauvaise par endroits.