Lyon : la qualité de l'air s'améliore, fin de l'alerte pollution

Le préfet décide de lever l'alerte pollution, l'ensemble des mesures en vigueur prennent fin. La qualité de l'air s'améliore sur le basin lyonnais.

Depuis plusieurs jours, Lyon subissait un pic de pollution aux particules fines. Hier Lyon était toujours placé en vigilance rouge, dû à une forte pollution de l'air. La situation s'améliore aujourd'hui, avec une baisse de la pollution.

Le préfet a décidé de lever les mesures telles que l'abaissement des vitesses de circulation sur tous les axes routiers du département pour tous véhicules à moteur. Les mesures en vigueur jusqu'à présent concernant le BTP, le secteur agricole et industriel sont également levées.



Amélioration de la qualité de l'air

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est toujours médiocre, mais elle devrait s'améliorer en fin de journée et demain dû à l'arrivée d'un front de perturbation par le nord-ouest. "La qualité de l’air devrait être principalement bonne voire très bonne dans la région, mais avec des disparités importantes" précise Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Lundi et mardi, la qualité de l'air devrait sensiblement s'améliorer, car les vents et pluies ont pour effet de disperser les polluants.