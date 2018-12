Lyon : la patinoire fait son retour dans le 8e arrondissement

La patinoire place Bellecour à Lyon, ça ne sera pas encore pour cette année. Une nouvelle fois, elle s'installe dans le 8e arrondissement.

Comme chaque année, Lyon a sa patinoire éphémère en plein air. Pour la 9e année, elle s'installe à partir du 15 décembre dans le 8e arrondissement, place Ambroise-Courtois et restera ouverte jusqu'au dimanche 6 janvier. La patinoire est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h.

Les samedis 15, 22, 29 décembre et 5 janvier et les dimanches 16, 23, 30 décembre et 6 janvier, la patinoire sera réservée de 9h30 à 11h aux enfants de moins de 6 ans. Les dimanches, un foodtruck sera présent pour permettre aux visiteurs de déjeuner à proximité.

Le tarif avec les patins est de 5 euros (tarif réduit de 3,50 euros). Pour les personnalités à mobilité réduite, des "lugiglaces" sont à disposition.