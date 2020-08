Lyon : la majorité des professionnels du tourisme satisfait de la fréquentation en août

Le tourisme est l’un des secteurs les plus mis en difficulté par la crise sanitaire. Si tout n’est pas parfait, les professionnels de la Métropole de Lyon se disent satisfaits de la fréquentation.

58 % des professionnels du tourisme de la Métropole de Lyon se disent satisfait de la fréquentation de leurs établissements au mois d’août. Une bonne nouvelle, pour un secteur particulièrement exposé à la crise sanitaire, qui vient d’un sondage commandé par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, réalisé auprès de 845 professionnels de la région.

Selon les personnes sondées, beaucoup estiment que l’absence de clientèle étrangère a été compensée par un repli de la clientèle française sur l’hexagone. Au sein de la Métropole de Lyon, 89 % des clients étaient français et parmi eux 39 % de la région. Néanmoins ce n’est pas la Métropole de Lyon qui a le plus profité de ce repli : le taux d’occupation des hôtels est, par exemple, assez faible, avec 38 %. Les professionnels ont constaté chez les touristes une envie d’extérieur et de nature, tandis que les monuments et autres lieux de visite en ville présentaient beaucoup plus de contraintes qu'en temps normal à cause de la circulation du Covid-19.

Malgré ces résultats rassurants, les professionnels du tourisme n’ont pas confiance en l’avenir. Au niveau de la région, 74 % estiment que l’état des réservations est, pour le moment, mauvais (35 %), voire très mauvais (39 %). Il faut dire que la situation sanitaire semble se dégrader semaine après semaine. Le classement du Rhône en rouge selon l’indicateur du niveau de vulnérabilité de Santé publique France risque de ne pas aider à changer la donne…