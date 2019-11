Lyon : la Lyonnaise Caroline Garcia remporte la Fed Cup de tennis

Avec Kristina Mladenovic, la Lyonnaise Caroline Garcia a remporté le double décisif dimanche matin en Australie. La France remporte la Fed Cup en battant l’Australie (3-2).

Pour la troisième fois de son histoire, l’équipe de France de tennis remporte la Fed Cup (l’équivalent de la Coupe Davis chez les hommes). En finale, ce week-end en Australie, les Françaises l’ont emporté au bout du suspense, lors du double décisif (3 points à 2).

Ce double, il a été gagné par Kristina Mladenovic et par la Lyonnaise Caroline Garcia. Elle ont dominé les Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur (6-4, 6-3) à Perth. L'équipe de France s'offre donc son troisième titre, après 1997 et 2003.