Lyon : la localisation des stations Vélo'v arrive dans Google Maps

Les stations de vélos en libre-service de 24 villes à travers le monde sont désormais disponibles dans Google Maps. Pionnier du genre, Vélo'v est bien présent à Lyon.

Les stations Vélo'v et le nombre de vélos disponibles viennent de faire leur apparition dans Google Maps sur iOS et Android. L'application propose ainsi de pouvoir localiser les stations à proximité, à condition de taper "Vélo'v" dans la barre de recherche, puis de cliquer sur une icône rouge pour afficher une page permettant de connaître le nombre de vélos disponibles.

En matière d'expérience utilisateur, on repassera. L'application Vélo'v est bien plus simple à utiliser et donne également l'état des deux roues. Néanmoins, l'arrivée des stations de vélos en libre-service de 24 villes à travers le monde reste un signal fort sur l'évolution des modes de transport. Lyon est la "première ville française" à en profiter, selon Google.

Cette nouveauté aura tout son intérêt pour ceux qui veulent planifier un déplacement et connaître les conditions de trafic en temps réel. En ville, le vélo est souvent le mode le plus rapide et Google Maps renseignera la station la plus proche lorsque l'on recherchera un trajet à faire en deux roues.

Autres gros bémols, le changement de mode de transports est toujours aussi fastidieux et l'application n'est toujours pas en mesure de proposer des alternatives vélos, bus / tram / métro ou marche à pied lorsque l'on cherche un trajet en voiture. Une fonction qui permettrait de casser certaines idées reçues sur la nature du mode de déplacement le plus rapide à Lyon.

Les villes disponibles : Barcelone, Berlin, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublin, Hambourg, Helsinki, Kaohsiung, Londres, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico, Montréal, Nouveau Taipei, New York, Rio de Janeiro, la région de la baie de San Francisco, São Paulo, Toronto, Vienne, Varsovie, Zurich