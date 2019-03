Depuis 13h40, suite à un malaise voyageur, la ligne de métro D est perturbée à Lyon.

La ligne de métro D circule en deux parties en ce début d'après-midi à Lyon. Suite à un malaise voyageur, les stations entre Saxe Gambetta et Grange Blanche ne sont plus desservies. Elle circule uniquement entre Gare de Vaise / Saxe Gambetta et Grange Blanche / Gare de Vénissieux.