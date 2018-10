Ce lundi matin, un obstacle présent sur la voie de la ligne de métro D à Lyon entraîne une perturbation du service.

Mise à jour : la ligne est à nouveau perturbée sur la même portion, suite à un obstacle. Le trafic a repris à 13h (lire ici).

La ligne de métro D a circulé partiellement ce lundi matin. Un obstacle présent sur la voie a perturbé le trafic. Le métro ne circulait qu'entre Gare de Vaise et Saxe Gambetta et les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux n'étaient plus desservies. Le trafic a repris vers 10h15, après une interruption d'une vingtaine de minute.