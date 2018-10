Suite à un problème sur la ligne de métro D, le trafic restera partiellement perturbé jusqu'à 18 heures (mise à jour reprise du trafic).

Mise à jour : reprise du trafic, les équipes de Keolis sont parvenues à trouver l'origine de la panne plus rapidement que prévu.

Suite à un problème technique dans un tunnel entre Grange Blanche et Laënnec, la ligne du métro D ne circule plus entre Garibaldi et Gare de Vénissieux. Seul le service entre Saxe Gambetta et Gare de Vaise est maintenu. Des bus relais ont été mis en place pour assurer les dessertes. Selon Keolis, ce problème technique pourrait durer jusqu'à 18 heures (heure prévisionnelle). Ce lundi 22 octobre, les régulateurs devaient se mettre en grève, avant d'y renoncer. Au final, le trafic aura bien été perturbé pour une tout autre raison, cette fois-ci purement technique.