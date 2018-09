Suite à un incident technique, la ligne du métro B est perturbée ce vendredi matin.

Mise à jour à 10h45 : reprise progressive du trafic après des perturbations pendant une heure.

La ligne de métro B ne circule qu'entre Gare d'Oullins et Gare de la Part-Dieu depuis 9h50 ce vendredi 7 septembre. Suite à un problème technique, les stations Brotteaux et Charpennes ne sont plus desservies.