Après la victoire des Bleus dimanche soir, les Lyonnais ont laissé éclater leur joie partout dans les rues. Coups de klaxons, Marseillaise qui résonne, fumigènes et union des supporters, de nombreux Lyonnais sont descendus fêter la victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde de football. Bien que quelques incidents soient à déplorer, les débordements n'ont pas gâché les scènes de joies et de fraternité à Lyon. Lyon Capitale a sélectionné quelques vidéos de supporters pour revivre ce moment historique.

On était à #Lyon, on a pris la pluie, le vent et le stress mais à la fin... On est Champion Du Monde. pic.twitter.com/MTkK1VIQmu

— Fab Gordon (@FabG0rdon) July 15, 2018