Lyon : la jeune femme poignardée par un voisin est décédée

Poignardée par un voisin ce week-end lors d'une fête de déconfinement, une jeune femme est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 20 ans a été poignardée par son voisin dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon le journal Le Progrès, cette dernière est décédée mardi à l'hôpital des suites de ses blessures. Ce week-end, un homme âgé de 38 ans, qui estimait que la jeune femme et les amis qu'elle avait invités pour passer la soirée faisaient trop de bruit, était arrivé peu après minuit avec un couteau et, dans des circonstances qui restent à déterminer, a poignardé la victime. Il a été mis en examen en début de semaine pour meurtre et placé en détention provisoire.