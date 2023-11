Lyon : la grande roue de nouveau érigée place Bellecour

La grande roue de Lyon revient place Bellecour et accueillera le public du 25 novembre au 3 mars 2024.

C'est une attraction dont les Lyonnais et touristes raffolent. La grande roue a fait son retour en début de semaine et a retrouvé son traditionnel emplacement place Bellecour. Haute de 55 mètres et équipée de 28 cabines de six places, la grande roue sera accessible au public du vendredi 25 novembre au 3 mars 2024. De plus, les horaires sont toujours les mêmes pour cette 23e édition. Ainsi, elle fonctionnera tous les jours de 11 à 22h et de 11 à 1h du matin durant la Fête des Lumières. Afin de bénéficier d'un tour avec vue sur la ville de Lyon, il faudra débourser 6 euros pour un enfant entre 2 et 10 ans, soit une augmentation de 2 euros par rapport à l'année dernière et 9 euros en plein tarif.

Une plainte pour nuisance déposée en 2020

Depuis 2021, la grande roue est orientée d'Est en Ouest, contre Nord-Sud auparavant. Un changement réalisé après une une plainte d'une riveraine en 2020 pour nuisances, lui causant des préjudices physiques et psychologies entre 2012 et 2015. En conséquence, la ville a été condamnée à verser 12 000 euros à la plaignante.

Lire aussi : Lyon : la ville condamnée pour les nuisances de la grande roue place Bellecour