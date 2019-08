Lyon : la ferme de la Croix-Rousse ouvre une grainothèque

Après le lancement d’atelier de permaculture, la ferme de la Croix-Rousse à Lyon inaugure sa grainothèque le 22 août prochain.

Créée en 2014, la ferme de la Croix-Rousse à Lyon propose des animations pédagogiques, ainsi que des projets locaux, associatifs autour du travail de la terre, de l’environnement et du développement durable. Après avoir organisé des ateliers de permaculture tout l’été, la ferme lance un nouveau projet de grainothèque.

Qu’est-ce-qu’une grainothèque ? Comme dans une bibliothèque, une grainothèque stocke non pas des livres, mais des graines. L’objectif de ce dispositif est de créer une base de données de graines, où les gens pourraient venir partager, échanger, découvrir, essayer de nouvelles variétés et espèces végétales. Fruits, légumes ou même fleurs sont acceptés, tant qu'il ne s'agit pas de graines hybrides, c’est-à-dire des croisements deux espèces de plantes.

À l'occasion du lancement de cette initiative, le documentaire “La guerre des graines” sera projeté le 22 août à 17h30. Datant de 2014, cette réalisation de Clément Montfort et Stenka Quillet met en perspective le contexte du marché européen autour des semences et du monde végétal et particulièrement les stratégies mises en place pour préserver les graines paysannes, anciennes, dont certaines sont en voie de disparition.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 22 août à 17h30, au 51 rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon, métro Hénon. Réservation en ligne conseillée.