Lyon : la femme retrouvée morte mercredi dans la Saône a été identifiée

Le corps d'une jeune femme a été repêché mercredi dans la Saône, au niveau de la passerelle Saint-Georges, à Lyon. Elle a été identifiée ce jeudi.

La victime a été identifiée. Agée de 34 ans, elle était suivie à l'hôpital du Vinatier. Une enquête a été ouverte au commissariat du 2ème arrondissement sur la base de l'article 74 du code de procédure pénale.

Les plongeurs et sauveteurs aquatiques étaient intervenus mercredi aux environs de 10h30 entre le pont Bonaparte et la passerelle Saint-Georges, qui relie les 2e et 5e arrondissements, après avoir été alertés par des témoins ayant vu flotter le corps.