Lyon : la circulation du funiculaire interrompue plusieurs jours

Le funiculaire entre Saint-Jean et Fourvière restera à l'arrêt pour plusieurs jours.

Lyon va perdre son mode de transport le plus atypique pendant plusieurs jours. Le funiculaire entre Saint-Jean et Fourvière ne circulera plus pour une durée indéterminée à cause d'une pièce défectueuse qu'il va falloir remplacer. Des bus relais sont chargés de maintenir le service jusqu'à Fourvière, mais il faudra aller les prendre à la station Saint-Just.

Du lundi au samedi, de 6h à 11h et de 18h à 22h, un bus circulera toutes les 15 minutes, et toutes les 7 à 8 minutes de 11h à 18h. Le dimanche, de 6h à 14h et de 18h à 22h, il y aura un bus toutes les 15 minutes, et un toutes les 7 à 8 minutes, de 14h à 18h.