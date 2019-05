Lyon : la 4G dans 16 parkings souterrains lyonnais dès septembre         

La 4G débarque en masse dans les parkings lyonnais. 16 des parkings souterrains gérés par le groupe LPA (Lyon Parc Auto) à Lyon et Villeurbanne seront équipés de la 4G dès le mois de septembre 2019.

Après la 4G dans le métro, la 4G dans les parkings souterrains. Comme nous vous l'annoncions le 12 avril, le déploiement du réseau 4G dans le métro de Lyon n'a pas pris de retard. Dès la fin de l'été 2019, il sera possible d'utiliser son smartphone dans les stations de métro de Lyon.

Les abonnés Orange peuvent déjà profiter de la 4G

Dès le mois de septembre, il sera également possible d’utiliser la 4G dans 16 parkings souterrains gérés par le groupe LPA (Lyon Parc Auto) à Lyon et Villeurbanne. Cela concerne notamment de nombreux parkings du centre-ville de Lyon, comme ceux des Terreaux, d’Hôtel de Ville, de Cordeliers, de République, de Grôlée et des Célestins.

Ce déploiement de la 4G dans les parkings lyonnais et villeurbannais concerne environ 10 000 places de stationnement. Les abonnés Orange peuvent déjà profiter de la 4G dans ces parkings. En septembre, la 4G sera disponible et accessible pour tous les utilisateurs.