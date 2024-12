Ce jeudi 12 décembre l'intersyndicale du Rhône appelle à une nouvelle journée de mobilisation, afin de demander des "réponses concrètes face à l'urgence sociale."

Suite à la journée de grèves et de manifestations du 5 décembre dans la fonction publique, et dans la continuité des journées de lutte et de mobilisation, l'intersyndicale du Rhône appelle à la mobilisation : "Après la censure par l’Assemblée nationale du gouvernement de Michel Barnier, les attentes des travailleuses et travailleurs que nos organisations portent chaque jour demeurent plus que jamais d’actualité." Des attentes portant sur de nombreux sujets, tels que l'augmentation des salaires, des agents publics et des retraités, l'égalité homme-femme au travail et l'abrogation de la réforme des retraites.

L'intersyndicale annonce : "Nos organisations confirment leur refus des mesures présentées dans le budget précédent à savoir les trois jours de carence dans la Fonction publique et l’indemnisation des jours d’arrêt maladie à 90%, ainsi que les suppressions de postes prévues, notamment dans l’Education nationale", et demande à ce que de nouvelles réponses soient construites collectivement.

Grèves et rassemblements

Afin de demander des réponses concrètes, l'intersyndicale du Rhône appelle à une journée d'action, de grève et de rassemblement ce jeudi 12 décembre. Une mobilisation est prévue à 11h30, devant la Préfecture du Rhône, où une délégation sera reçue.

