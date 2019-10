Lyon : l'équipe de hockey des Lions en liquidation judiciaire

Le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire des Lions, l’équipe de hockey sur glace de la ville.

Ce mardi, le Tribunal de commerce de Lyon a annoncé la liquidation judiciaire de la société LHC-Les Lions, qui gérait l’équipe de hockey du même nom. A l’origine, c’est la Fédération française de hockey sur glace qui avait refusé l’engagement de l’équipe en Ligue Magnus (le plus haut niveau français de hockey sur glace) à cause d’un passif d’environ 390 000€. De son côté, la société affirmait avoir un bilan positif de 7000€. Alors que l’équipe avait été rétrogradée en D3, la société avait lancé plusieurs recours qui ont tous échoué. Il n’y aura donc pas d’équipe en D3 cette saison et ce sera au Tribunal administratif de trancher, mais il faudra attendre plusieurs mois.