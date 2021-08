Lyon : l'épidémie flambe dans les Antilles, 16 nouveaux médecins des HCL envoyés en Martinique

Mardi 17 août, douze soignants et quatre médecins du personnel hospitalier lyonnais s'envolent pour la Martinique. Ils rejoignent les équipes parties sur place il y a une semaine.

L'appel lancé par le ministre de la Santé Olivier Véran le 8 août dernier mobilise encore les personnels médicaux à travers la France. À Lyon, douze soignants dont trois étudiants et quatre médecins sont partis ce matin de Part-Dieu pour prendre l'avion à Paris et rejoindre les Antilles.

Pour cause : l'épidémie de Covid-19 qui grimpe en flèche en Martinique et en Guadeloupe, avec une tension hospitalière de plus en plus forte. Au 13 août, le taux d'incidence en Martinique atteignait presque 1 200 pour 100 000 habitants, soit quatre fois plus que dans le Rhône. C'est dans la région insulaire qu'atterriront les soignants lyonnais.

Une deuxième vague de volontaires

Les volontaires sont centralisés par Paris et envoyés dans des avions affrétés spécialement pour lutter contre l'épidémie. Ils prêteront main-forte au personnel du CHU de Fort-de-France jusqu'au 31 août.

Depuis le 10 août, 29 sapeurs-pompiers et 27 membres du personnel de santé sont déjà sur place. Ils étaient mobilisés également pour une durée de deux semaines.

Départ de #Lyon du 2e groupe de renfort pour faire face à l'épidémie de #Covid19 en Martinique ce 17 août ✈

Cette équipe volontaire est composée de 4 médecins + 12 soignants (dont 3 étudiants en santé)

Au total, 26 pros de la #TeamHCL sont en soutien 👏 #Solidarité #Antilles pic.twitter.com/eZzL5zTnGj — HCL - Hospices Civils de Lyon (@CHUdeLyon) August 17, 2021

Lire aussi : Lyon : dix soignants des HCL et cinq pompiers du Rhône en mission aux Antilles