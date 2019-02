Lyon : l'épidémie de grippe en forte augmentation

Selon le réseau Sentinelles, les cas de grippe ont doublé la semaine passée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier bulletin du réseau Sentinelles, les cas de grippe ont explosé durant la semaine 5 de l'année (28 janvier et le 3 février) en Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux d'incidence a atteint 680 cas pour 100 000 habitants contre 339 la semaine précédente. La région est l'une des plus touchées par l'épidémie de grippe derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. En France, le taux d'incidence moyen est de 536 consultations pour 100 000 habitants. Un taux en augmentation de 47 % par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de passage aux urgences à lui augmenté de 42 % en une semaine. Depuis le début de la surveillance de la grippe en novembre 2018, 630 cas graves de grippe ont été admis en réanimation.