Lyon : l'école Lévi-Strauss a disparu des cartes

Les parents d'élèves de l'école Lévi-Strauss sont inquiets. Malgré la décision de justice qui a annulé la fermeture de l'établissement, ce dernier n'apparaît pas sur le plan de périmètre scolaire. Les familles craignent que la ville laisse l'école “mourir à petit feu”.

Début mai, Gérard Collomb a assuré que l'école Lévi-Strauss sera ouverte à la rentrée prochaine après la suspension de la délibération de fermeture de l'établissement par le tribunal administratif. Une décision annoncée dans l'établissement devant les parents d'élèves et personnels de l'école par le maire de Lyon. Depuis, ces parents sont “inquiets” et font un “constat amer”. “Aujourd’hui, quand on tente d’inscrire son enfant à Lévi-Strauss sur internet ou en mairie, l’école n’apparaît plus, c’est dingue”, dénoncent-ils.

“Le collectif constitué de parents d’élèves de Lévi-Strauss se retrouve ainsi au cœur d’un cas digne d’un épisode des Shadocks : l’école reste ouverte, mais elle n’apparaît plus sur les plans… Depuis 15 jours, les parents s’adressent à la ville de Lyon pour rétablir au plus vite le périmètre scolaire valable il y a encore un mois”, ajoutent les parents d’élèves. Ils craignent que la ville laisse l'école “mourir à petit feu” en empêchant l’inscription de nouveaux venus dans l’établissement.

Contactée, la municipalité a réaffirmé “l'engagement du maire devant les parents d’élèves et l’équipe enseignante à maintenir ouverte l’école pour la rentrée prochaine”. “Le maire souhaite que les procédures d’inscription se passent désormais le plus sereinement possible. Il a d’ailleurs adressé un courrier à tous les parents concernés pour qu’ils puissent rentrer en contact avec la Direction de l’éducation de la Ville de Lyon et confirmer ainsi leur choix d’inscription dans cette école”, a assuré le service de presse de la ville. Concernant l'absence de l'école sur la carte du périmètre scolaire, la ville n'a pas été en mesure d'apporter de réponses pour le moment.