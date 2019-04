Lyon : l'arrêt à la demande sur de nouvelles lignes de bus

Après la C14, de nouvelles lignes de bus sur le réseau TCL vont permettre de descendre à la demande entre deux arrêts à partir de 22 heures.

Depuis le 8 mars, à partir de 22 heures, il est possible de descendre à la demande sur la ligne C14 du réseau TCL. Le dispositif a déjà été utilisé par une cinquantaine de voyageurs en un peu plus d'un mois.

Comme prévu, l'arrêt à la demande va être proposé sur de nouvelles lignes de bus : 7, 52, C5 et C12. Elles avaient fait l'objet de marches exploratoires des femmes permettant de cibler les éventuelles difficultés rencontrées sur ces parcours.

Le concept ne change pas, à partir de 22 heures et jusqu'à la fin du service, lors de la montée dans le bus, il suffit de signaler au conducteur que l'on souhaite descendre entre deux arrêts. Une fois la destination à proximité, il évalue la zone où la descente et la plus sûre et permet aux voyageurs de s'approcher le plus possible de leur point d'arrivée. En mars, la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda confiant : "Cela apportera plus de confort et permettre de renforcer le sentiment de sécurité sur le réseau".

Dans cinq mois un premier bilan sera effectué, avec à la clé, la possibilité de voir de nouvelles lignes concernées par le dispositif.