Lyon : l'ancien bénévole de la Croix-Rouge accusé de viol placé en détention provisoire

L'homme, qui est soupçonné d'avoir commis une trentaine d'agressions sexuelles entre 1990 et 2016 principalement dans le département du Rhône, a été placé en détention provisoire à Lyon ce vendredi.

Le quinquagénaire, ancien bénévole de la Croix-Rouge, avait été arrêté lundi 31 mai à Périgueux, en Dordogne. Il avait confié à la justice avoir commis plus de 30 agressions sexuelles sur des garçons âgés de 10 à 15 ans.

Il a aujourd'hui été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de Lyon selon Lyon Mag.

L'homme, dont le casier judiciaire est vierge, avait expliqué être entré en contact avec ses victimes de par ses fonctions de bénévole à la Croix-Rouge. Il les invitait à son domicile et leur faisait consommer des produits stupéfiants et de l’alcool avant de les agresser sexuellement. Deux de ses victimes, originaires de Lyon, avaient déposé plainte contre lui en 2019, pour des faits commis en 1993 et 1999.

Des investigations sont en cours afin d'identifier de nouvelles victimes.