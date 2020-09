Lyon Kayak prend possession de la Saône le 19 et 20 septembre

Malgré le contexte sanitaire, Lyon Kayak 2020 aura bien lieu ce week-end du 19, 20 septembre. Il est toujours possible de s’inscrire pour parcourir la Saône sur l’embarcation de son choix.

Lyon Kayak ouvre son visage des exposants pour sa 9e édition dès samedi, 11h, sur la place nautique de Confluence. Cette journée est émaillée jusqu’à 19h d’animation, de courses dans la darse, d’initiation aux sports de pagaie pour les plus jeunes, etc. De quoi patienter pour les concurrents qui doivent récupérer leurs dossards et découvrir le monde du kayak pour les autres.

Le dimanche 20 septembre en début de matinée les premières navettes partiront pour Rochetaillée sur Saône pour le début de cette journée sur le fleuve. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Trois parcours sont proposés : Family sur 6km depuis la passerelle Masaryk, découverte sur 14km et Chrono pour les compétiteurs sur 21km. Il faut compter 25 euros pour le parcours Family, sans compter la location de l’équipement.

La journée s’achèvera à 16h, Darse de Confluence, avec la remise des prix des vainqueurs de la course Chrono.