Jouer à Fortnite ou sauver Lyon ? Les jeunes se mobilisent pour le climat

La mobilisation Youth for Climate commence à prendre de l'ampleur à Lyon.

"Réviser les examens", "Jouer à Fortnite" (un jeu vidéo à succès où il faut être le dernier survivant sur une île), "Préparer la grande mobilisation pour le climat du 15 mars" : la mobilisation Youth for Climate (la jeunesse pour le climat) donne le ton à Lyon. Ce mouvement lycéen et étudiant en faveur du climat organisera une grève scolaire pour le climat le 15 mars à Lyon à l'occasion d'un grand mouvement dans plus de 500 villes du monde entier (lire ici).

Youth for Climate organise ainsi une assemblée générale pour le climat ce jeudi 21 février à Lyon, ainsi que le 28 à Villeurbanne pour trouver des modes d'action. Réunis sous la bannière d'un ruban vert, ils veulent "protéger leur futur". Depuis août 2018, le mouvement prend de l'ampleur en Europe, après l'action de Greta Thunberg, une lycéenne suédoise qui a choisi de ne pas plus aller à l'école les vendredis pour demander à son pays de réduire les émissions de carbone comme prévoit l'accord de Paris. En décembre 2018, 20 000 étudiants participaient à un mouvement similaire en refusant d’aller à l’école pour protester en faveur du climat.

En France, les marches pacifiques pour le climat du samedi ont rencontré un vif succès, mais la mobilisation des lycéens et étudiants sur des actions spécifiques se coordonne seulement depuis quelques semaines. Le 15 mars sera donc le premier grand rendez-vous des jeunes lyonnais.