Soirée d'Halloween à Lyon, suite à des jets de pierre dans plusieurs secteurs de l'agglomération, des lignes de bus sont déviées ou limitées.

En cette soirée d'Halloween, certaines incivilités sont commises sur l'agglomération de Lyon, dont des jets de pierre et projectile sur des secteurs précis. Ainsi, suite à cela, plusieurs lignes de bus sont limitées ou déviées.

Ainsi, la ligne C17 est déviée, les arrêts de Bon Coin - Médipôle à Voillot ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation.

Les 80 et 81 sont fortement limitées : les arrêts de Givors Carnot à Givors Place Pasteur ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation, tout comme les arrêts de Waldeck Rousseau à Le Jayon.

La c15 est impactée : les arrêts de Centre Commercial Sept Chemins à Parc du Chêne ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation. Par ailleurs, les arrêts de Tassigny Curial à Guillermin Terraillon ne sont plus desservis dans les direction Laurent Bonnevay. Les arrêts de Brossolette-Genas à Lycée J.P Sartre ne sont plus desservis direction Bachut Mairie du 8e.

Enfin, pour la 52, les arrêts de Centre Commercial Sept Chemins à Parc du Chêne ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation. De même, les arrêts de Tassigny Curial à Guillermin Terraillon ne sont plus desservis dans les direction Laurent Bonnevay. Les arrêts de Brossolette-Genas à Lycée J.P Sartre ne sont plus desservis direction Bachut Mairie du 8e.

La situation pourrait évoluer tout le long de la soirée en fonction des incivilités commises.