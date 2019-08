Lyon : intervention de police, 6 arrêts du métro A ne sont plus desservis

Une intervention de police est actuellement en cours dans le secteur de Laurent Bonnevay. La ligne A du métro est fortement perturbée.

Mise à jour : deux individus auraient attaqué aux couteaux des passants (lire ici).

La ligne A du métro lyonnais est actuellement fortement perturbée. En raison de l'intervention de la police dans le secteur de Laurent Bonnevay, la ligne A est coupée à Charpennes.

Six stations, République, Gratte-Ciel, Flachet, Cusset, Laurent-Bonnevay et Vaulx-en-Valin La Soie ne sont plus desservies depuis 16h40.