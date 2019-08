Attaque au couteau près de Lyon : plusieurs blessés

Deux individus ont attaqué plusieurs passants au couteau, à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay, à Villeurbanne.

Deux individus ont attaqué plusieurs passants au couteau, à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay, à Villeurbanne, ce samedi après-midi vers 16h30. L'un des assaillants aurait été arrêté, le second serait en fuite. Les policiers du Raid sont sur place.

Selon les premières informations, il y aurait cinq blessés et un mort. Six stations de métro de la ligne A, République, Gratte-Ciel, Flachet, Cusset, Laurent-Bonnevay et Vaulx-en-Valin La Soie ne sont plus desservies depuis 16h40. De nombreuses lignes de bus sont également touchées.

