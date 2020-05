Lyon : Indochine au Parc OL en 2021

Le groupe qui fêtera ses 40 ans l'an prochain a annoncé une tournée des stades qui passera par Lyon.

Pour fêter ses 40 ans d'existence, le groupe Indochine a annoncé ce mardi la sortie de deux albums anniversaire, d'un film et d'une tournée des stades qui passera par le Parc OL. Le concert aura lieu le 26 juin 2021 avec une scène centrale “pour que le plus grand nombre de personnes puisse profiter au mieux des concerts”, a annoncé le groupe. Le groupe promet par ailleurs : “une politique de prix des places les moins chères pour ce genre de concert [conforme] avec l'éthique du groupe. Au vu des évènements que nous traversons actuellement, un quota de places par Stade sera réservé pour inviter des personnes dont les professions (soignants, postiers, routiers, etc.) ont aidé le pays à vivre ces derniers mois”.

On ne sait pas encore quand les places seront mises en vente.