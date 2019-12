Lyon : indemnisation de l’OL pour son départ de Gerland, la Canol déboutée

L’association contestait le versement de 322 000€ par la ville de Lyon à l’Olympique lyonnais pour son départ de Gérland à Décines

L'association des contribuables lyonnais avait attaqué devant le tribunal administratif après le versement par la ville de Lyon d'une indemnité de 322 000€ pour “pouvoir récupérer leur usage”. Un somme votée le 16 janvier 2017 par le conseil municipal de Lyon pour préparer l'arrivée du LOU rugby à Gerland dans des conditions elles aussi contestées (lire ici). La Canol estime que cette indemnité est “supercherie”.

Ce lundi, Canol a annoncé avoir été déboutée par la justice administrative. “Le tribunal nous l’a refusée, indiquant que « ni par son objet, ni par sa portée, ni par son montant et ses conditions d’exécution financière, la convention en cause, qui se rattache à la gestion par la commune de dépendances domaniales, n’est de nature à avoir une incidence significative sur la fiscalité des habitants du Rhône et de la Métropole de Lyon. L’association CANOL ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir”, a indiqué l'association.

“Donc un montant de 322 000 € est jugé dérisoire et de toute façon sur la forme, les contribuables n’ont plus le droit de contester les fréquentes générosités de nos élus !”, ont-ils commenté.