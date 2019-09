Lyon : inauguration de la ligne C3 annulée après l'attaque de Villeurbanne

La ligne C3 version trolleybus circule sans problème en double site propre depuis plusieurs jours à Lyon, et l'idée d'une inauguration paraissait déjà en décalage. Après l'attaque de Villeurbanne, le Sytral a choisi d'annuler cet événement.

Suite à l'attaque de Villeurbanne qui a fait un mort et huit blessés, le Sytral a choisi d'annuler l'inauguration de la remise en service des trolleybus sur la ligne C3 qui devait avoir lieu le 6 septembre. Dans un communiqué, l'autorité régulatrice précise : "Le SYTRAL et l’ensemble des agents TCL s’associent à la peine de la famille et des proches de Timothy, décédé lors cette agression. Nous exprimons ici nos pensées et tout notre soutien aux personnes blessées et choquées". Le message omet cependant un détail important, le suspect présumé a pu être arrêté en partie grâce à des membres du personnel TCL. Abdelkader, l'un des conducteurs qui a maîtrisé l'individu, avait apporté son témoignage à Lyon Capitale (lire ici).

Par ailleurs, bien avant cette agression, la pertinence d'une telle inauguration ne manquait pas de soulever quelques interrogations. En effet, la ligne C3 circule en version trolleybus depuis le 26 août, efficacement entre la gare Saint-Paul à Vaulx-en-Velin et sans subir les perturbations engendrées par le trafic routier grâce à un double site propre. En semaine, la fréquence est d'un bus toutes les 6 minutes de 7h à 20h avec un temps de parcours autour de 20 minutes entre le pont Lafayette et Laurent Bonnevay. En quelques jours, elle s'est déjà imposée dans les usages, inauguration ou non.