Lyon : ils veulent maintenir l'interdiction des voitures au parc de Miribel

Pour l'instant, l'accès au Grand Parc Miribel Jonage est réservé aux piétons et cyclistes et interdit aux véhicules. Des citoyens ont lancé une pétition pour que cette mesure s'inscrive dans la durée.

Depuis la semaine dernière, l'accès au Grand Parc Miribel Jonage est interdit aux véhicules motorisés jusqu'au 2 juin. Selon un arrêté interpréfectoral les routes dédiées sont condamnées, tandis que les accès piétons et vélos restent ouverts. Ce week-end, même si certains rodéos en scooter ont eu lieu en fin de journée, piétons comme cyclistes ont pu profiter du Grand Parc dans une ambiance inédite.

Après quelques jours de déconfinement où les modes doux ont été les rois, des citoyens ont donc choisi de lancer une pétition pour que cette mesure s'inscrive dans la durée (voir ici).

"La pollution sonore et visuelle des véhicules motorisés, les barbecues sauvages et surtout le nombre toujours trop important de déchets pourraient et devraient être réduits au maximum. Ceci en mettant en place par exemple un système de navettes internes et de parkings extérieurs ainsi qu'un accès via les transports en commun plus important en provenance de l'agglomération lyonnaise et de la côtière de l'Ain", précisent les citoyens derrière la pétition.