Lyon : ils pensent voler un homme, ils tombent sur la police

Tel est pris qui croyait prendre. Alertée par un homme victime d’une agression quelques mois plus tôt, la brigade criminelle a pu arrêter ce mercredi trois Lyonnais qui avaient arnaqué et extorqué la victime.

En mai dernier, un homme prenait rendez-vous sur un site internet pour rencontrer une femme et avoir avec elle une relation sexuelle tarifée. Mais lorsqu’il se rend au point de rendez-vous, rue du Rize (Lyon 3), il se retrouve face à trois personnes le menaçant avec une arme de poing. Le trio lui vole 150 euros, et le frappe, ce qui lui vaudra 4 jours d’ITT. L’histoire n’en reste pas là.

Le 22 août, la victime recontacte la jeune femme via le même site internet et lui fixe un autre rendez-vous. Cette fois, la brigade criminelle est alertée et met en place un dispositif qui permet d’arrêter les trois Lyonnais, qui nient les faits. La jeune femme de 18 ans, aux 32 antécédents judiciaires, ainsi qu’un homme de 28 ans seront présentés au parquet ce jour, tandis que le second homme est laissé libre.