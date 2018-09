Lyon : ils lui volent 300 euros puis l'aspergent de gaz lacrymogène

Deux individus ont été arrêtés le 26 septembre à Lyon après avoir volé 300 euros à une victime.

Ce 26 septembre, un mineur de 16 ans et un majeur de 18 ans, ont été interpellés dans le 8e arrondissement par la BAC. La veille, ils ont menacé une victime avec un couteau l'obligeant à retirer 300 euros à un distributeur automatique, puis l'ont aspergé de gaz lacrymogène avant de prendre la fuite. Ils lui ont également volé son téléphone portable. Grâce à un signalement, la police est parvenue à les retrouver. Le mineur, connu pour 15 antécédents judiciaires, avait le smartphone de sa victime sur lui. Le majeur détenait le couteau ainsi qu'un autre téléphone volé plus tôt dans la journée sous la menace d'une bombe lacrymogène. Ils ont partiellement reconnu les faits et seront présentés au parquet ce vendredi.