Lyon : ils frappent leurs victimes avec une bombe lacrymogène

Deux individus ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi à Lyon. Ils venaient de voler des téléphones portables en frappant leurs victimes avec une bombe lacrymogène.

Jeudi 6 décembre, quai Victor Augagneur, deux mineurs frappent deux victimes avec une bombe lacrymogène et leur veulent leur téléphone portable. Quelques minutes pour tard, un Groupe de sécurité de proximité de la police interpelle les deux mineurs. L'un des deux mis en cause a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce vendredi, et laissé libre avec ouverture d'information.