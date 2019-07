Lyon : ils font la fête dans une maison, puis la cambriolent

Plusieurs jeunes ont été arrêtés à Lyon après le cambriolage d'une maison où ils étaient venus faire la fête.

Dans le 8e arrondissement de Lyon, après l'appel d'un voisin, les policiers ont interpellé quatre jeunes sortant d'une villa qui venait d'être cambriolée, certains se rebellant contre les forces de l'ordre. Deux autres ont été arrêtés à leur domicile.

Selon la police, les premiers éléments indiquent qu'ils avaient participé plus tôt dans la soirée à une fête organisée par la fille des propriétaires des lieux, ces derniers étaient en vacances. L'enquête a permis de découvrir que trois des six mis en cause étaient les auteurs du cambriolage de cette même maison. Un a été laissé libre, deux autres sont convoqués pour une procédure devant la justice début 2020.