Lyon : ils braquent un passager du métro avec un couteau

Trois individus, qui avaient agressé un passager du métro à Lyon pour lui voler son argent, ont été retrouvés et arrêtés.

Le 15 avril 2020, station de métro Bellecour à Lyon, trois individus s'approchent d'un voyageur et le menace avec un couteau et des bouteilles d'alcool. Après l'avoir isolé, ils volent sa carte bancaire et son argent. La victime est parvenue à prendre la fuite.

Grâce à l'exploitation de la vidéo-surveillance, les enquêteurs ont pu identifier trois jeunes hommes déjà connus défavorablement des services de police pour 10, 12 et 13 antécédents, âgés entre 16 et 17 ans et déjà incarcérés à l'établissement pénitentiaire pour mineur de Meyzieu à cause d'autres affaires.

Lors de leur audition, ils se reconnaissaient sur les vidéos, mais déclaraient "n’avoir aucun souvenir de l’agression en raison de leur état d’ébriété". Réintégrés à l’Établissement Pénitentiaire pour Mineurs de Meyzieu, ils seront convoqués devant la justice début 2021.